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Россия в 2022 году может остаться без урожая

Россия в 2022 году может остаться без урожая

Прямо сейчас мы можем воочию наблюдать, как европейских производителей минеральных удобрений накрывает жесточайший кризис, связанный с тем, что в основе себестоимости их продукции лежит газовая составляющая.

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