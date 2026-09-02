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US Open. 2-й круг. Яценко сыграет с Соболенко, Шнайдер – с Плишковой, Калинская – с Ван Синьюй, Александрова встретится с Биррелл, Пегула – с Кенин

Полина Яценко сыграет с действующей чемпионкой Ариной Соболенко во втором круге US Open. Диана Шнайдер встретится с Каролиной Плишковой.

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