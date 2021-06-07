«Динамо» Москва — чемпионы Высшей лиги по регби 2020/21

Регбийный клуб «Динамо» (Москва) выиграл чемпионат Высшей лиги по регби сезона-2020/21. Это первая победа команды на таком уровне в российской истории.
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