Пётр I придумал налог на бороду — и выдавал медальку тем, кто заплатил

Медный кружочек размером с копейку, а на нём — нос, усы и борода. Именно так выглядел первый в истории России официальный «паспорт на волосы».
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