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68 приёмов дзюдо в исполнении мастеров школы Кодокан. Все броски в дзюдо.

68 приёмов дзюдо в исполнении мастеров школы Кодокан. Все броски в дзюдо.

В сборник входят 4 фильма. 68 бросков. Эти приёмы являются главными бросками и на их основе строятся все комбинации.

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Комментарии
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Дмитрий Авенирович
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