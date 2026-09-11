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Совет по дому

193 подписчика

Можно есть много даже на ночь: нежные белковые оладьи с ароматом зеленого лука — готовлю за 10 минут!

Можно есть много даже на ночь: нежные белковые оладьи с ароматом зеленого лука — готовлю за 10 минут!

Давайте приготовим полезные творожные оладьи с высоким содержанием белка — без муки и с хорошим составом из творога, яиц и сыра.

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