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Родриго впервые в карьере не забил с пенальти. Вратарь «Сельты» парировал удар

Родриго впервые в карьере не забил с пенальти. Вратарь «Сельты» парировал удар

Вингер был сбит вратарем Иваном Вильяром в штрафной команды из Виго. Главный судья Исидро Диас де Мера назначил одиннадцатиметровый.

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