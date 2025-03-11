У Daqus Energy есть план сделать электромобили быстрыми, легкими и дешевыми

Дешевле, легче и плотнее: трифекта, определяющие идеальный аккумулятор. Пока никто не придумал идеального элемента, но один скрытный стартап считает, что нашел новый материал, который решает по крайней мере две из этих проблем.
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