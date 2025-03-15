Жителя Керчи задержали сотрудники ФСБ по подозрению в передаче Киеву сведений о военных объектах.Мужчина связался с сотрудником военной разведки Украины, собирал и передавал противнику данные об объектах критической инфраструктуры региона для использования при нанесении ракетных ударов.