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Жителя Керчи задержали сотрудники ФСБ по подозрению в передаче Киеву сведений о военных объектах

Жителя Керчи задержали сотрудники ФСБ по подозрению в передаче Киеву сведений о военных объектах

Жителя Керчи задержали сотрудники ФСБ по подозрению в передаче Киеву сведений о военных объектах.Мужчина связался с сотрудником военной разведки Украины, собирал и передавал противнику данные об объектах критической инфраструктуры региона для использования при нанесении ракетных ударов.

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