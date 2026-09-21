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Царьград

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Следственный комитет: 20-летний мужчина убил мать в Ноябрьске 18 сентября

Следственный комитет: 20-летний мужчина убил мать в Ноябрьске 18 сентября

18 сентября 2026 года в Ноябрьске 20-летний житель во время ссоры нанес своей матери смертельные ножевые ранения.

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