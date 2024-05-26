Расчеты РСЗО «Град» нанесли удар по живой силе ВСУ на донецком направлении

Расчеты реактивной системы залпового огня (РСЗО) «Град» артиллерии 1-го армейского корпуса нанесли ночной удар по живой силе и складам с боеприпасами Вооруженных сил Украины (ВСУ) на донецком направлении специальной военной операции (СВО).
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