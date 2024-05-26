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Расчеты РСЗО «Град» нанесли удар по живой силе ВСУ на донецком направлении

Расчеты РСЗО «Град» нанесли удар по живой силе ВСУ на донецком направлении

Расчеты реактивной системы залпового огня (РСЗО) «Град» артиллерии 1-го армейского корпуса нанесли ночной удар по живой силе и складам с боеприпасами Вооруженных сил Украины (ВСУ) на донецком направлении специальной военной операции (СВО).

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