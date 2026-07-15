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Орловские новости

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Т1 открыл приём заявок на технологическую конференцию Импульс

Т1 открыл приём заявок на технологическую конференцию Импульс

Конференция Импульс Т1 в 2025 году собрала более 5 000 участников и 130 экспертов. В этом году программа конференции будет построена на интерактиве, с мастер-классами, лабораториями и игровыми симуляциями.

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