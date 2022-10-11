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В Стокгольме объяснили отказ допустить Россию к расследованию диверсии на газопроводах «секретностью следствия»

В Стокгольме объяснили отказ допустить Россию к расследованию диверсии на газопроводах «секретностью следствия»

Швеция не намерена допускать Россию к расследованию диверсии на газопроводах "Северный поток" и "Северный поток-2", Москва в ближайшее время получит официальный отказ.

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