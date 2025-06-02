Стало известно содержание меморандума РФ по завершению конфликта на Украине

Меморандум, содержащий параметры урегулирования украинского конфликта и условаия прекращения огня, передала украинской тороне российская делегация, 2 июня пишет агентство RT со ссылкой на имеющийся в распоряжении документ.
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