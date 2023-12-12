Риелтор Никитина рассказала, когда стоит покупать или арендовать жилье

Вице-президент «Гильдии риэлторов Москвы» Екатерина Никитина заявила, что в случае, если у человека есть жилплощадь, чтобы не оплачивать аренду во время строительства дома, то покупка квартиры в ипотеку выгоднее.
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