Япония обновила финансовую стратегию развития рынка управления активами до уровня ведущего мирового хаба

23 июля 2026 года правительство Японии представило обновленную «Стратегию развития финансовых услуг и продвижения роста инвестиций», направленную на трансформацию страны в один из ведущих международных центров управления активами.
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