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Япония обновила финансовую стратегию развития рынка управления активами до уровня ведущего мирового хаба

Япония обновила финансовую стратегию развития рынка управления активами до уровня ведущего мирового хаба

23 июля 2026 года правительство Японии представило обновленную «Стратегию развития финансовых услуг и продвижения роста инвестиций», направленную на трансформацию страны в один из ведущих международных центров управления активами.

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