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В Волгоградской области ввели обязательную вакцинацию отдельных категорий граждан

В Волгоградской области ввели обязательную вакцинацию от COVID-19 для отдельных категорий граждан. К 30 августа лицам, указанным в постановлении главного санитарного врача региона, необходимо получить первую дозу вакцины, к 30 сентября — вторую.

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