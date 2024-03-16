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Почему в СССР продавщицы были такими злыми? Называем главные причины

Если честно, я до сих пор последние тридцать лет не могу привыкнуть, что продавщицы в магазинах у дома тебя не оскорбят и тебе не нахамят… В СССР хамство продавцов было бесконечной темой для рассказов, фельетонов, фильмов а-ля «Дайте жалобную книгу».

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