SpaceX провела огневые испытания Super Heavy перед 10-м тестовым полетом

В пятницу 6 июня компания SpaceX провела длительное огневое статическое испытание многоразового ракетного ускорителя Super Heavy, выполняющего роль первой ступени ракеты-носителя Starship, на своей площадке Starbase в Южном Техасе, 7 июня сообщает портал space.
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