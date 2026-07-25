Пенсии свыше 30 тыс. руб.: регионы с новыми выплатами в 2026 году

За год число российских регионов с пенсиями выше 30 тыс. рублей достигло 12. В 2025 такие выплаты получали жители нескольких северных регионов, а в 2026 к ним присоединились Архангельская область, Карелия и Коми.
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