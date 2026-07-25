Царьград
ГЛАВНАЯЛЕНТАНОВОСТИСТАТЬИВидео
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Царьград

7 559 подписчиков

Пенсии свыше 30 тыс. руб.: регионы с новыми выплатами в 2026 году

Пенсии свыше 30 тыс. руб.: регионы с новыми выплатами в 2026 году

За год число российских регионов с пенсиями выше 30 тыс. рублей достигло 12. В 2025 такие выплаты получали жители нескольких северных регионов, а в 2026 к ним присоединились Архангельская область, Карелия и Коми.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии