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Польская прокуратура проверит законность «абортомата» напротив сейма

Польская прокуратура проверит законность «абортомата» напротив сейма

Уведомление в прокуратуру о возможном нарушении закона при распространении препаратов для медикаментозного аборта через специальный автомат в Варшаве направила Главная фармацевтическая инспекция Польши, сообщает 7 октября портал Kresy.

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