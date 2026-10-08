Польская прокуратура проверит законность «абортомата» напротив сейма

Уведомление в прокуратуру о возможном нарушении закона при распространении препаратов для медикаментозного аборта через специальный автомат в Варшаве направила Главная фармацевтическая инспекция Польши, сообщает 7 октября портал Kresy.
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