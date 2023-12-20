Виноделы рассказали о перспективах производства российских вин

Российские производители вина имеют значительный потенциал по наращиванию выпуска напитка, рассказали «Известиям» в ассоциации «Федеральная саморегулируемая организация виноградарей и виноделов России» (АВВР).
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