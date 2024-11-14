Как не попасть на липовые скидки в «чёрную пятницу»: советы экспертов Ольга Вайленко«Чёрная пятница» — это день, когда магазины по всему миру предлагают значительные скидки, привлекая покупателей выгодными предложениями.
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