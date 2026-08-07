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Подковать блоху и запустить её в серию: ректор Бауманки Михаил Гордин — о русской инженерной школе

Подковать блоху и запустить её в серию: ректор Бауманки Михаил Гордин — о русской инженерной школе

В большом интервью «Снобу» ректор МГТУ имени Баумана Михаил Гордин рассказал, чем русское умение «подковать блоху» отличается от немецкой системности, объяснил, почему «инженер на сотню рублей» — это плохой инженер, обозначил контуры бетонной стены в конце технологической гонки, а ещё вспомнил, как болел ковидом на Эвересте и сделал непростой выбор между Месси и Роналду.

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