В Минспорта опровергли обвинения в строительной афере

В новосибирском министерстве спорта утверждают, что осуществляют контроль за соблюдением арендатором земельного участка, где должен быть построен центр реабилитации спортсменов, сроков реализации проекта.
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