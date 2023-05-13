Белый дом: США при дефолте могут помогать Украине до конца финансового года

США даже в случае наступления дефолта сохранят возможность оказывать помощь Украине до конца текущего финансового года за счет уже выделенных конгрессом средств, заявил в пятницу координатор по стратегическим коммуникациям Совета национальной безопасности при Белом доме Джон Кирби.