Российские технологические компании представят свои достижения на CIFTIS-2024

С 12 по 16 сентября проходит Китайская международная ярмарка торговли услугами В Национальном конференц-центре и индустриальном парке «Шоуган» проходит Китайская международная ярмарка торговли услугами – CIFTIS-2024.
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