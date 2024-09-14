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Петербургский дневник

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Российские технологические компании представят свои достижения на CIFTIS-2024

Российские технологические компании представят свои достижения на CIFTIS-2024

С 12 по 16 сентября проходит Китайская международная ярмарка торговли услугами В Национальном конференц-центре и индустриальном парке «Шоуган» проходит Китайская международная ярмарка торговли услугами – CIFTIS-2024.

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