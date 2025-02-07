Генпрокурор США Бонди распустила группу по поиску российских активов

POLITICO/POOL/FRANCIS CHUNG Генеральный прокурор США Пэм Бонди распустила группу по поиску активов российского бизнеса и пресечению обхода антироссийских санкций, пишет 6 февраля Reuters со ссылкой на меморандум генпрокурора.
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