Сергачев забил 3-й гол в сезоне, став 2-й звездой матча с «Оттавой». У него 4 очка в последних 4 играх

Сергачев забил 3-й гол в сезоне, став 2-й звездой матча с «Оттавой». У него 4 очка в последних 4 играх

Защитник «Тампы» Михаил Сергачев забросил шайбу в матче чемпионата НХЛ с «Оттавой» (5:2) и был признан второй звездой.

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