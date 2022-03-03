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Форум сельской молодежи пройдет в Уссурийске

Форум сельской молодежи пройдет в Уссурийске

Форум сельской молодежи Приморского края пройдет во второй раз в заочном формате 31 марта. К участию в нем приглашаются молодые сельскохозяйственные специалисты, студенты аграрных вузов и ссузов.

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