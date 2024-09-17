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Закон, порядок, государство

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В Нижегородской области полицейские и общественники приняли участие в церемонии открытия «Парты Героя»

В Нижегородской области полицейские и общественники приняли участие в церемонии открытия «Парты Героя»

В Ковернинской средней школе № 2 состоялось торжественное открытие «Парты Героя» в честь погибшего при исполнении служебного долга инспектора ДПС старшего лейтенанта полиции Алексея Маркова.

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