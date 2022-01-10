Казахский взрыв: многослойный пирог интересов

МОСКВА, 11 января 2022, Институт РУССТРАТ. Любые попытки проанализировать ситуацию в Казахстане в духе "цветная революция", "дворцовый переворот", "внешняя агрессия" и так далее, наталкивается на противоречия и констатацию факта "так не бывает".