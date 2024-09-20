4 способа заставить себя работать, когда совсем не хочется

У каждого из нас в жизни бывают дни, когда уже с утра все просто валится из рук. Иногда этому предшествуют посиделки в баре с друзьями или ночной просмотр любимого сериала, но чаще всего виновата хроническая усталость от постоянных дедлайнов на работе.
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