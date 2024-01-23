В Госдуме предложили изменить слово «маркетплейс»

РИАМО - 23 янв. Председатель комитета Госдумы по вопросам собственности, земельным и имущественным отношениям Сергей Гаврилов предлагает заменить термин «маркетплейс» на «виртуальную торговую площадку» или «виртуального торгового посредника», пишет РИА Новости.
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