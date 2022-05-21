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Западная пресса начинает признавать победу России и готовит некий "мирный план"

Западная пресса начинает признавать победу России и готовит некий "мирный план"

Италия предложила поэтапный план мирного урегулирования на Украине, выполнение которого должно начаться с прекращения огня и завершиться договором по "оспариваемым территориям" и общим многосторонним соглашением о гарантиях безопасности в Европе.

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