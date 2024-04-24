Байден надеется возобновить поставки оружия Украине на текущей неделе

США намерены возобновить поставку военных грузов киевскому режиму уже на этой неделе. С таким заявлением выступил американский президент Джо Байден сообщил, что намерен возобновить поставку военных грузов киевскому режиму уже на этой неделе.
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