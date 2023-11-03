Фридман, который сбежал из Лондона в Израиль, а оттуда сбежал в России оставшись недовольным жизнью в Великобритании в качестве бизнесмена, попавшего под санкции:"Мне не оставили выбора, меня выдавили", - сказал он по телефону о своем решении покинуть Великобританию, - Сегодня тот факт, что мы вложили деньги в Англию, кажется колоссальной ошибкой".
Фридман сбежал в Россию и жалуется на Лондон
Комментарии
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Sergiy Che
"Это нормальный процесс. Граждане России ездят по всему миру, но родина у них одна." - у этого явно не одна - правда с исторической родинки он тож сдристнул. А Россию предал, раз финансировал ВСУ - должен теперь за это ответить! Не наказывать за это ни разу не нормальный процесс!!
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23 час.
Boris Borisov
Боже , как же жалко этого человека с измождённым лицом ! ! )
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22 час.
YYYYYYY XXXXXXX
Новая серия "Возвращение свинорыла!!! "
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21 час.
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