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Фридман сбежал в Россию и жалуется на Лондон

Фридман сбежал в Россию и жалуется на Лондон

Фридман, который сбежал из Лондона в Израиль, а оттуда сбежал в России оставшись недовольным жизнью в Великобритании в качестве бизнесмена, попавшего под санкции:"Мне не оставили выбора, меня выдавили", - сказал он по телефону о своем решении покинуть Великобританию, - Сегодня тот факт, что мы вложили деньги в Англию, кажется колоссальной ошибкой".

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Комментарии
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Sergiy Che
&quot;Это нормальный процесс. Граждане России ездят по всему миру, но родина у них одна.&quot; - у этого явно не одна - правда с исторической родинки он тож сдристнул. А Россию предал, раз финансировал ВСУ - должен теперь за это ответить! Не наказывать за это ни разу не нормальный процесс!!
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23 час.
Boris Borisov
Боже , как же жалко этого человека с измождённым лицом ! ! )
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YYYYYYY XXXXXXX
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