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Взяли под крыло: в России возродили забытую оперу про птиц

Взяли под крыло: в России возродили забытую оперу про птиц

Арии соловья, монологи удода и дуэты голубей наполнили фойе Театра имени Наталии Сац. Ключевое событие проходящего в Москве фестиваля музыкальных театров страны «Видеть музыку» — российскую премьеру оперы полузабытого немецкого композитора Вальтера Браунфельса «Птицы» — можно назвать восстановлением исторической несправедливости: необычное и весьма достойное произведение, никогда не исполнявшееся в нашей стране и крайне редко звучащее за рубежом, получило новую жизнь.

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