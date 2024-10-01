Взяли под крыло: в России возродили забытую оперу про птиц

Арии соловья, монологи удода и дуэты голубей наполнили фойе Театра имени Наталии Сац. Ключевое событие проходящего в Москве фестиваля музыкальных театров страны «Видеть музыку» — российскую премьеру оперы полузабытого немецкого композитора Вальтера Браунфельса «Птицы» — можно назвать восстановлением исторической несправедливости: необычное и весьма достойное произведение, никогда не исполнявшееся в нашей стране и крайне редко звучащее за рубежом, получило новую жизнь.