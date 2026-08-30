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Ripple выделит 300 тыс долларов на ликвидацию последствий наводнения в Непале и Тибете

Ripple выделит 300 тыс долларов на ликвидацию последствий наводнения в Непале и Тибете

Ripple пообещал выделить значительную сумму в размере $300 000 долларов США в качестве чрезвычайной помощи после катастрофических наводнений в Непале и Тибете.

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