Театр абсурда
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Театр абсурда

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Чьи 7 млн рублей? Ингуш нашёл барсетку с деньгами для лечения больного ребёнка и отдал её владельцу

Чьи 7 млн рублей? Ингуш нашёл барсетку с деньгами для лечения больного ребёнка и отдал её владельцу

Честный мужчина сразу же рассказал о находке в своих соцсетях. Владельцы нашлись быстро. Ими была семья, собиравшая крупную сумму денег для лечения ребёнка.

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