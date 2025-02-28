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Россиянам назвали способы избежать покупки некачественных лекарств

Россиянам назвали способы избежать покупки некачественных лекарств

Не стоит покупать лекарства на рынках, в интернет-магазинах с сомнительной репутацией или у частных лиц, заявил доцент кафедры биотехнологии и промышленной фармации, кандидат химических наук Алексей Панов.

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