Россиянам назвали способы избежать покупки некачественных лекарств

Не стоит покупать лекарства на рынках, в интернет-магазинах с сомнительной репутацией или у частных лиц, заявил доцент кафедры биотехнологии и промышленной фармации, кандидат химических наук Алексей Панов.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии