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Закон и Порядок

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Четыре болезни демографии России, о которых не принято говорить вслух

Четыре болезни демографии России, о которых не принято говорить вслух

В России новый спецсовет — по вопросам демографии и семейной политики (ссылка). Указ о его создании подписал лично Владимир Путин, и это отнюдь не проходной документ.

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