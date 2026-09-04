До июня 2027 года «Зенит» остался без центрального защитника

«Самсунспор» достиг соглашения с «Зенитом» о годичной аренде центрального защитника Страхини Эраковича (на фото), который при необходимости может играть и на правом, и на левом фланге.
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