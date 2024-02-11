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Трамп заявил, что не собирается защищать союзников по НАТО без оплаты

Трамп заявил, что не собирается защищать союзников по НАТО без оплаты

Бывший президент США Дональд Трамп заявил, что будет поощрять Россию делать "все, что они, черт возьми, захотят" (whatever the hell they want) с любой страной – членом НАТО, которая не соответствует руководящим принципам расходов на оборону.

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