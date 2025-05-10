Американцы обеспокоены возможностью шпионажа КНР за США с территории Кубы

Антикитайская истерия в США не прекращается, а лишь усиливается. Представители Республиканской партии выразили в Конгрессе свою обеспокоенность по поводу специфического присутствия Китая на территории Кубы, а именно, способностью Пекина шпионить с острова.
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