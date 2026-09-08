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Рекордную выплату при заключении контракта с Минобороны сохранили в Югре

Рекордную выплату при заключении контракта с Минобороны сохранили в Югре

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 8 сентября, ФедералПресс. Правительство Югры продлило срок предоставления разовой выплаты в размере 4,1 млн рублей заключившим в округе контракт с Минобороны РФ на военную службу.

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