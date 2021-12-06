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В Краснодаре в суд направлено уголовное дело о мошенничестве

В Краснодаре в суд направлено уголовное дело о мошенничестве

Следственным подразделением СУ УМВД России по городу Краснодару завершено расследование уголовного дела, возбужденного в отношении 56-летнего жителя Северского района по признакам преступления, предусмотренного частью  3 статьи 159 Уголовного кодекса Российской Федерации «Мошенничество».

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