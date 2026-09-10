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10 приборов для дома, которые показывают невидимое: радиацию, тепло, поля и нитраты

Детектор скрытой проводки, сенсор CO2, тепловизор для смартфона и много других вещей, которые показывают невидимое, вы найдете в нашей новой подборке.

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