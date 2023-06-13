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Генсек ООН Столтенберг: невозможно сейчас назвать точные сроки вступления Украины в НАТО

Генсек ООН Столтенберг: невозможно сейчас назвать точные сроки вступления Украины в НАТО

Невозможно сейчас назвать точные сроки вступления Украины в НАТО, так как страна находится «в разгаре войны».

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