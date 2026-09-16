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Царьград

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В Екатеринбурге 130 каратистов сразились на турнире «Открытие 2026»

В Екатеринбурге 130 каратистов сразились на турнире «Открытие 2026»

В Екатеринбурге состоялся турнир по каратэ «Открытие 2026», площадкой для которого выступил спортивный комплекс «Динамо».

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